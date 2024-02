LIVE Lipsia-Real Madrid, formazioni ufficiali: Sesko e Xavi Simons sfidano Vinicius e Brahim Diaz

Redazione CM

Notte di Champions League, al via gli ottavi di finale della massima competizione europea e alle 21 tocca al Real Madrid: i blancos di Carlo Ancelotti volano in Germania per affrontare il Lipsia di Marco Rose nella gara d'andata. Percorso netto per gli spagnoli ai gironi con sei vittorie su sei e primo posto nel gruppo C davanti al Napoli, I tedeschi, invece, hanno chiuso secondi nel gruppo G alle spalle del Manchester City, contro cui sono arrivate le uniche sconfitte in questa Champions (quattro vittorie).



L'ex Napoli Elmas parte dalla panchina, il Lipsia si affida a Sesko, Openda e Xavi Simons davanti.



Tante defezioni per il Real, ultima quella di Bellingham che tornerà a marzo: nell'undici titolare lo sostituisce Brahim Diaz. Buona notizia per Ancelotti il recupero di Nacho Fernandez in difesa.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Simakan, Klostermann, Orban, Raum; Olmo, Henrichs, X. Schlager, Simons; Openda, Sesko.



REAL MADRID (4-3-3): Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Rodrygo, Brahim Diaz, Vinicius Jr.