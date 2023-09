Non solo Milan e Lazio in campo in questo martedì di Champions League, ci sono altre sei partite in programma per la 1ª giornata della fase a gironi. Alle 18.45, stesso orario di Milan-Newcastle, apre i giochi Young Boys-RB Lipsia per il gruppo G, lo stesso di Manchester City e Stella Rossa che si sfidano successivamente.



Alle 21 gli altri incontri. Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund completano il gruppo F del Milan, lo stesso fanno Feyenoord e Celtic per il girone E della Lazio.



Conclude il programma il gruppo H: il Barcellona ospita al Camp Nou l'Anversa, il Porto fa visita allo Shakhtar Donetsk.