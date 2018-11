Prosegue il programma della Champions League con la quarta giornata della fase a gironi e otto partite in questo martedì.



Alle 18.55 aprono il programma due sfide: Monaco-Brugge valida per il gruppo A e Stella Rossa-Liverpool per il gruppo C del Napoli. I monegaschi di Henry e il Brugge sono in fondo al girone con solo 1 punto in classifica, davanti hanno Atletico Madrid e Dortmund che si sfideranno oggi. I tedeschi sono a quota 9 in classifica, gli spagnoli a 6.



Il match clou del gruppo B è sicuramente Inter-Barcellona: si affrontano la seconda e la terza forza del girone, rispettivamente con 6 e 9 punti. L’altro match vede il Tottenham affrontare a Londra il PSV. Sfida cruciale per il proseguo del girone: entrambe le squadre sono a quota 1 punto.



Nel gruppo C, invece, la gara di cartello è Napoli-Paris Saint-Germain in programma al San Paolo. Si affrontano la seconda forza e la terza del girone, con 5 e 4 punti. Primo c’è il Liverpool a 6 punti, che oggi gioca in trasferta sul campo della Stella Rossa.



Chiudono il programma di giornate le due sfide del gruppo D: Porto-Lokomotiv e Schalke 04-Galatasaray. Primi nel girone sono i portoghesi a 7 punti, seguono Schalke a 5, Galatasaray a 4 e Lokomotiv a 0.