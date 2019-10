Dopo le gare di ieri, si giocano oggi le ultime partite della terza giornata della fase a gironi di Champions League. Alle 18.55 sono in programma due match: il Lipsia ospita lo Zenit e l’Ajax attende il Chelsea ad Amsterdam. Alle 21.00, oltre a Inter-Borussia Dortmund e Salisburgo-Napoli, si giocano quattro partite.







Alle 18.55 il Lipsia ospita lo Zenit: finisce 2-1 in rimonta per i padroni di casa. I tedeschi sono primi nel girone a 6, lo Zenit è secondo a 4 punti. Alle 21 il Benfica batte 2-1 il Lione di Garcia e si porta a quota 3 punti; francesi che restano a 4.



Sempre alle 18.55, per il gruppo H, l’Ajax ospita il Chelsea: il match finisce 0-1 grazie a un gol di Batshuayi. Le due squadre sono appaiate in vetta al girone a 6 punti. Alle 21 il Lille pareggia 1-1 contro il il Valencia.



Alle 21, nel girone del Napoli, i campioni d’Europa in carica del Liverpool fanno visita al Genk. Finisce 4-1 per i Reds, che sono al secondo posto nel gruppo a quota 6 punti.



Nel girone dell’Inter, infine, il Barcellona gioca sul campo dello Slavia Praga. I blaugrana vincono 4-1 e blindano il primo posto nel girone.