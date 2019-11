Quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Si parte alle 18.55 con il Bayern Monaco, che attende l'Olympiacos, nella prima senza Nico Kovac in panchina. A punteggio pieno, ora può strappare il pass per gli ottavi di finale. L'altra del Grupp B è Stella Rossa-Tottenham, alle 21, vero e proprio scontro diretto per il secondo posto.



GRUPPO A - Il Paris Saint-Germain, primo a punteggio pieno, attende il Bruges, terzo in classifica, per strappare il biglietto per gli ottavi, mentre il Real Madrid cerca la seconda vittoria del girone contro il fanalino di coda Galatatasaray.



GRUPPO C - L'Atalanta ospita, a San Siro, il Manchester City, cercando il primo punto in Champions League; mentre a Zagabria, la Dinamo attende lo Shakhtar: entrambe a quattro punti, è una sfida che può risultare decisiva per il secondo posto.



GRUPPO D - Oltre alla Juventus, in campo alle 18.55 contro la Lokomotiv Mosca, il Bayer Leverkusen, ultimo, se la vede con l'Atletico Madrid: i tedeschi sono ancora a 0 punti, i Colchoneros sono a 7 a pari punti con la Juventus. Se bianconeri e biancorossi vincono, strappano il pass per gli ottavi.