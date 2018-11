Torna in campo la Champions League, il torneo internazionale più importante d'Europa. Di scena il programma della quinta giornata dei gironi di Champions League, a partire dalle 18.55: subito in campo CSKA Mosca e Viktoria Plzen, che si affrontano per il Gruppo G, quello che in serata vede il big match tra Roma e Real Madrid. Al Luzhniki i russi necessitano dei tre punti per provare a tallonare le due capoliste e sperare ancora negli ottavi, ma anche per mettere al riparo il terzo posto che vale almeno l'Europa League.



Allo stesso orario ​AEK Atene-Ajax, per il Gruppo E, dove i greci sono ancora a quota 0 e gli olandesi invece devono difendere il +4 sul Benfica, terzo a 4 punti. Alle 21 per quanto concerne lo stesso girone il Bayern riceve proprio i portoghesi all'Allianz Arena, per blindare qualificazione e forse primo posto.



Medesimo orario, le 21, per le due sfide del Gruppo F: il Lione secondo riceve il Manchester City per provare ad appaiarlo in testa, mentre i Citizens con i tre punti sarebbero aritmeticamente primi. Nell'altra gara, l'Hoffenheim ospita lo Shakthar: sfida importante soprattutto in ottica terzo posto, ma qualora il Lione non ottenesse i tre punti chi vince questa gara potrebbe ancora sperare negli ottavi.



Chiude il girone della Juve, il Gruppo H: i bianconeri ospitano alle 21 il Valencia, che può insidiare il Man United, per centrare la qualificazione, mentre gli inglesi di Mourinho, a meno due dagli italiani e a più due sugli spagnoli. ospitano lo Young Boys quasi eliminato.