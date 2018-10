La Champions League riapre i battenti e si prepara a vivere un martedì ricco di emozioni per la seconda giornata dei gironi. A partire dalle 18.55 andranno in scena le gare dei gruppi E, F, G e H.



Oltre a Juventus-Young Boys alle 18.55 è la volta di un'altra delle favorite per la vittoria finale, il Manhcester City che farà visita all'Hoffenheim in Germania per cercare di riscattare immediatamente il sorprendente ko subito all'esordio contro il Lione.



Alle 21.00 per il grippo della Juventus è subito scontro diretto per il passaggio del turno fra il Manchester United di un Mourinho che rischia l'esonero in caso di sconfitta, e il Valencia uscito con le ossa rotte dalla sfida persa in 11 contro 10 con la Juventus all'esordio. Per il girone dei Citizens, invece sarà il Lione capolista ad ospitare in Francia lo Shakthar Donetsk che ha agganciato il pareggio in extremis contro l'Hoffenheim alla prima giornata.



Alle 21 in campo anche la Roma con il Viktoria Plzen e nel girone potrebbe risultare già decisiva la sfida del Real Madrid capolista che fa visita priva di Bale, Isco e Marcelo al CSKA Mosca. Chiude il girone E con lo scontro al vertice fra Bayern Monaco ed Ajax (entrambe a punteggio pieno) con il Benfica chiamato al riscatto in casa dell'AEK Atene per cercare di rimettersi subito in corsa per il passaggio del turno.