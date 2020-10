Oltre alla delicata sfida della Juve a Kiev, la prima giornata della fase a gironi diè inaugurata dal match del gruppo F - quello della Lazio - tra Zenit San Pietroburgo e Club Brugge delle 18.55Alle 21, oltre all'impegno dei biancocelesti contro il Borussia Dortmund,(gruppo H), occasione di rivincita per i francesi rispetto all'ottavo di finale di due stagioni fa. Red Devils in emergenza, con 5 assenze pesanti, tra cui quelle di Maguire e del grande ex Cavani. Nello stesso raggruppamento, il Lipsia ospita i turchi dell'Istanbul Basaksehir., che torna in Champions League a distanza di 25 anni dall'ultima volta;, favorite per la vittoria del girone completato da Rennes e Krasnodar.