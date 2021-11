Alle 18.45 riparte la, con la quinta giornata della fase a gironi. E si parte alle 18.45, con: bavaresi già qualificati, a punteggio pieno, con 17 gol fatti e solamente 2 subiti. Di contro, gli ucraini, che ne hanno perse 3 di fila e hanno un solo punto, con zero reti fatte e 7 subite. Alla stessa ora, le altre due del girone dell’, con il, secondo, che attende il, neldove tutto può succedere. Ed è la prima del postper i Red Devils.Alle 21 chiude il girone del Bayern Monaco la gara tra: decisiva per il secondo posto, con il debutto indi Xavi, i lusitani cercano la prima vittoria della propria storia al Camp Nou dopo aver vinto nettamente alla terza giornata. Nel, invece, chiude tuttoIl, primo, con 7 punti, va in casa del, secondo, che fatica in patria ma che ha la chance di portarsi davanti a tutta. Il, ultimo, ma con chance di passare, si gioca il tutto per tutto contro il: gli andalusi non hanno ancora vinto una partita in Champions, e l’ultima volta hanno perso contro il Lille per 2-1 al Sanchez Pizjuan.Nel girone della Juventus, che si gioca il primo posto contro il Chelsea, c’è anche: i russi devono sperare nella vittoria dei bianconeri e vincere per poi battagliare per il secondo posto contro i Blues. Missione quasi impossibile, ma ancora praticabile.