Torna in campo la Champions League con il programma della terza giornata e che vedrà scendere in campo le squadre inserite nei gironi A, B, C e D.



Alle 18:55 nel gruppo D l'Atletico Madrid decimato dagli infortuni porta a casa un importantissima vittoria per 1-0 sul Bayer Leverkusen. Grazie al gol di Alvaro Morata i Colchoneros volano al primo posto in solitaria in classifica aspettando il risultato di Juve-Lokomotiv Mosca condannando ad un'eliminazione quasi sicura i tedeschi che rimangono ultimi a zero punti in 3 giornate..



Alle 18:55 nel gruppo C che ora vede l'Atalanta fare visita al Manchester City finisce 2-2 la gara fra le due squadre che hanno finora battuto i bergamaschi, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria. Una gara ricca di capovolgimenti di fronte ma che, alla fine non riesce a decretare una favorita nella corsa al secondo posto alle spalle dei Citizens.



Tutte alle 21 le gare del gruppo B dominato finora dal Paris Saint Germain che fa visita a un Bruges attualmente secondo, ma in virtù di due pareggi consecutivi di cui l'ultimo per 2-2 con il Real Madrid. Proprio le Merengues ultime con un solo punto si giocheranno in trasferta a Istanbul con il Galatasaray sia una grossa fetta di chance qualificazione agli ottavi, sia il futuro della traballante panchina di Zinedine Zidane.



Chiude alle 21 il gruppo B dove il Bayern capolista a punteggio pieno fa visita all'Olympiacos mentre il Tottenham, ancora a secco di vittorie, si gioca l'ultima chiamata per rimettersi in corsa per il passaggio del turno ospitando la Stella Rossa, attualmente seconda.