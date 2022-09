Non solo l'Inter in campo in questo martedì, in campo altri sei incontri validi per la 2ª giornata della fase a gironi della Champions League. Alle 18.45 a Lisbona lo Sporting e il Tottenham di Conte si giocano il primato del gruppo D.



Alle 21, le altre partite. Gli occhi sono tutti sull'Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove si disputa l'altra gara del gruppo C (quello dell'Inter): il Bayern ospita il Barcellona del grande ex Robert Lewandowski.



Marsiglia e Eintracht Francoforte vanno a caccia dei primi punti nel gruppo D.



Stesso obiettivo per il Liverpool nel gruppo A (quello del Napoli, in campo domani contro i Rangers): i Reds di Klopp sono di scena ad Anfield contro l'Ajax.



Completa il programma della serata il gruppo B: sfida a distanza tra le due squadre in vetta Atletico Madrid e Bruges, impegnate entrambe in trasferta rispettivamente contro Bayer Leverkusen e Porto.