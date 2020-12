. Con, eventualmente, il purgatorio chiamato Europa League. Parte oggi l'ultima giornata della fase a gironi di: otto partite, sedici squadre che si giocano il destino europeo.Si parte alle, con tutto ilin campo: oltre alla, che all'Olimpico strappa un 2-2 fondamentale contro il Bruges, in campo anche Zenit e Borussia Dortmund. Russi avanti al 16' con Driussi, poi i tedeschi la ribaltano con Piszczek e Witsel, regalando il primo posto a Favre.Alle, invece, spazio alle altre gare di giornata, con i gruppi E, F ed H. Quest'ultimo è proprio il gruppo più aperto:hanno tutte 9 punti, ilchiude a 3 punti. L'impegno più facile spetta a Neymar e compagni, che ospitano i turchi al Parco dei Principi. La classifica avulsa, al momento, premia gli inglesi, davanti ai francesi: allo United, dunque, basterà il pari sul campo del Lipsia.In contemporanea, in campo anche il, quello della Juve. Bianconeri di scena a Barcellona, mentre laospita il: entrambe a 1 punto, si giocano l'accesso all'Europa League.Chiudiamo con ilgià qualificato e certo del primo posto davanti al. I Blues ricevono il, terzo a 4 punti e in vantaggio negli scontri diretti sul Rennes, che ospita i rojiblancos ma non può più sperare nel terzo posto. Tutta la classifica, dunque, è già decisa, senza verdetti da dover assegnare.