Prosegue il quinto turno della fase a gironi di Champions League con le ultime quattro partite in programma.



Si parte alle 18.55 con due gare: nel gruppo G lo Zenit cerca un successo chiave per riaprire il discorso ottavi contro il Lione, che con una vittoria scavalcherebbe momentaneamente il Lipsia al primo posto; nel girone H spareggio tra Valencia e Chelsea, entrambe a 7 punti come l'Ajax.



Alle 21 le altre gare. Gli occhi dell'Inter sono puntati su Barcellona-Dortmund, rispettivamente prima e seconda del gruppo F (8 punti i catalani, 7 i tedeschi).



Nel girone E invece, quello del Napoli, il Salisburgo cerca in casa del Genk tre punti per blindare il terzo posto e mettere pressione agli azzurri di Ancelotti.



L'Ajax va sul campo del Lille nel girone H, mentre nel gruppo G l'RB Lipsia ospita il Benfica fanalino di coda.