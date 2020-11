Dopo la sosta per le nazionali, torna finalmente anche la magia della, la massima competizione europea. In campo nella giornata di oggii due centrali quelli dicon il programma della quarta giornata,- Si partecon il, in campo con due partite: abasta un punto nelle rispettive trasferte in Francia contro ile incontro il Krasnodar per strappare la qualificazione agli ottavi con due turni di anticipo, calcolando il risultato degli scontri diretti dell'andata, per poi giocarsi il primo posto nello scontro diretto, così come russi e francesi la qualificazione in Europa League.tocca al, quello della: ildeve difendere il primo posto in casa contro il belgi delche distano due punti e sognano il sorpasso, o comunque vogliono rimanere attaccati alla qualificazione. Gli uomini di casa, dopo due pari consecutivi, cercano i tre punti per restare secondi all'Olimpico contro il fanalino di coda, all'ultima chiamata.Situazione chiara neluello dei bianconeri, in campoal primo posto con 9 punti,seconda con 6,all'ultimo posto con 1. Considerando la contemporanea sfida dello stadio olimpico della città ucraina tra la squadra di Lucescu e i catalani, con tre punti da parte degli uomini di Pirlo e di quelli di Koeman, ma anche con il pari di questi ultimi, Barcellona e Juve si qualificherebbero aritmeticamente alla fase finale della competizione, con due turni di anticipo.- Chiude ilsemprevogliono riscattare a Old Trafford e al Parco dei Principi le sconfitte dell'andata contro Istanbul Basksehir e RB Lipsia. Gli inglesi guidano il girone con 6 punti, a pari dei tedeschi, mentre francesi e turchi, con 3 punti, sarebbero al momento eliminati.