Si conclude oggi la prima giornata della Champions League 2023/24. Tante le big in campo nel mercoledì europeo, a cominciare dal Real Madrid. La squadra di Ancelotti ospita la cenerentola Union Berlino, alla sua prima di sempre nel torneo e futura avversaria anche del Napoli. Si scende in campo già alle 18:45 con lo scontro tra spagnoli e tedeschi ma anche il ritorno in pompa magna del Galatasaray di Icardi che affronta il Copenhagen. Nello slot serale, oltre alle italiane, campo per l'Arsenal - sfida casalinga al Psv - e il Bayern Monaco che se la vedrà con il Manchester United nel big match del turno. Completano il programma Siviglia-Lens e Benfica-Salisburgo (inserite nel girone dell'Inter).