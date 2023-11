Si torna in campo per il quarto turno dei gironi di Champions League, vero e proprio giro di boa con le prime squadre che puntano alla qualificazione agli ottavi. Manchester City e Lipsia hanno già staccato il pass, altre potrebbero raggiungerlo stasera. Di seguito la diretta con tutti i risultati della serata e le classifiche dei vari gruppi. Riflettori puntati soprattutto al Bernabeu dove il Real Madrid ospita il Braga, con implicazioni anche per il Napoli, e per la sfida tra Real Sociedad e Benfica, nel gruppo con l'Inter. Di scena anche il Manchester United, in trasferta in Danimarca, e il Bayern Monaco che ospiterà il Galatasaray.

ENETSCORE_WIDGE