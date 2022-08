Ultima notte di playoff per la Champions League. Tre match, tutti decisivi per il passaggio del turno, al termine dei quali sapremo le magnifiche 32 che affronteranno la massima competizione europea per club. Riflettori puntati soprattutto in Olanda, a Eindhoven. È qui che il Psv affronterà i Glasgow Rangers, partendo dallo spettacolare 2-2 di una settimana fa in Scozia. I vecchi compagni di squadra Van Nistelrooij e Van Bronckhorst si giocano un posto in una sfida che mette contro due club dalla grande tradizione. Ruud punta su Gakpo, obiettivo del Manchester United, mentre l’ex terzino del Barcellona ha fatto fuori il bomber Morelos, per la sua scarsa forma fisica.



Potrebbe essere una prima volta, quella del Bodo/Glimt. I norvegesi puntano ad essere la novità della prima fase della Champions. Partono dal vantaggio di una reta maturato nell’andata e devono difendersi dagli assalti della ben più esperta a questi livelli, Dinamo Zagabria. Equilibrio anche tra Trabzonspor e Copenaghen. I danesi hanno chiuso sul 2-1 l’andata e ora in Turchia si giocano il passaggio del turno. Sarà spettacolo, si inizia alle 21:00.