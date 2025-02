Champions League LIVE alle 21: Celtic-Bayern Monaco e Monaco-Benfica

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui la Champions League in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Continuano i. In programma, oltre alle due sfide che coinvolgonoe il, altri due match di sicuro interesse:I tedeschi partono favoriti in Scozia e puntano a chiudere il discorso qualificazione già all'andata.punta sempre su Harrytra i favoriti anche per laMolto più equilibrio ce lo si aspetta dalla sfida del Louis II tra francesi e portoghesi.