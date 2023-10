Lava avanti e ci offre un'altra importante tornata di partite. In questo mercoledì europeo sono tante le sfide da seguire, oltre a PSG-Milan e Lazio-Feyenoord, che daranno le prime risposte in ottica passaggio del turno e potrebbero indirizzare già in maniera importante il destino di alcuni gironi. A partirespazio avalida per il Gruppo H, con i catalani che si impongono pergrazie ad una grande prestazione di Fermin Lopez, autore del secondo gol. Ad aprire le marcature per i blaugrana Ferran Torres, mentre è di Sudakov il gol dello Shakhtar. Nello stesso gruppo in campo anche, avversarie in Belgio a partire dalle 21. A spuntarla è il Porto, che dopo essere andato sotto con il gol di Yusuf, riesce a riprenderla con Evanilson e poi dilaga con Eustaquio e altri 2 gol di Evanilson: al 90' èSempre alle 21 anche le avversarie delle italiane, con, dove hanno la meglio i tedeschigrazie a una rete nella prima frazione di Nmecha. C'è tempo anche per l'ingresso di, che subentra a Longstaff al 65'. Tra, le avversarie della Lazio, il match si chiude in pareggio (2-2, gol di Furuhashi e Palma per gli scozzesi e Griezmann e Morata per gli spagnoli) spingendo così ilin vetta al gruppo E. Infine - ancora alle 21 - in campo anche le squadre del gruppo F, guidato a punteggio pieno dal: i Citizens si impongono per, con doppietta di Haaland tornato al gol in Champions e rete di Akanji. Per gli svizzeri - fermi ad un punto in classifica - in gol Elia. L'altra sfida del girone vede invece il(Raum, Dani Olmo e Xavi Simons per i tedeschi, Stamenic per i serbi).