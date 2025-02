AFP via Getty Images

Champions League LIVE Brest-Psg alle 18:45, poi Sporting-Borussia Dortmund

Simone Gervasio

23 minuti fa



Cominciano i playoff della Champions League. In programma, oltre alle due grandi sfide che coinvolgono la Juventus e due big come Manchester City e Real Madrid, altri due match di sicuro interesse.



Alle 18:45 è tempo di derby francese: Brest-Psg con i parigini nettamente favoriti contro una delle sorprese del torneo. Tanti gli ex Serie A in campo per Luis Enrique: titolari Donnarumma, Hakimi, Marquinhos e Fabian Ruiz. Assente dall’undici iniziale invece Kvaratskhelia



Alle 21 poi un'altra gara che si preannuncia molto equilibrata tra Sporting e Borussia Dortmund: entrambe hanno cambiato allenatori, entrambe non stanno vivendo un momento splendido di forma ed entrambe chiedono alla coppa un riscatto.