Si decidono le sorti dei gironi di Champions League. A partire dalle 18.45, nel corso di questa sera si scopriranno le ultime qualificate (in attesa delle sfide di domani) agli ottavi della massima competizione europea.



Si parte con le due sfide del Gruppo B: Lens-Siviglia e PSV-Arsenal.



Il programma prosegue alle 21: oltre all’incontro tra Salisburgo e Benfica - Girone D dell’Inter - decisiva per l’ammissione ai playoff di Europa League e tra Union Berlino e Real Madrid – Gruppo C del Napoli – il palcoscenico se lo prenderà il raggruppamento A. Il Manchester United, a Old Trafford, ospiterà il Bayern Monaco: missione vittoria per i Red Devils che, tuttavia, non saranno padroni del loro destino, visto che tutto dipenderà dalla partita fra Copenhagen e Galatasaray, appaiati a 5 punti (a +1 dalla formazione di ten Hag). Se danesi o turchi portassero a casa il bottino pieno, il pass per le migliori 16 d’Europa svanirebbe definitivamente per gli inglesi.