Non solo Inter-Benfica e Napoli-Real Madrid, la serata di Champions League si apre alle 18.45 con le altre sfide inerenti ai Gironi C e D dove sono presenti i partenopei e i nerazzurri. Salisburgo-Real Sociedad e Union Berlino-Braga sono i primi match che andranno in scena quest’oggi.



Alle 21, si continua il programma con Copenaghen-Bayern Monaco e Manchester United-Galatasaray nel Gruppo A. Si chiude con Lens-Arsenal e PSV-Siviglia nel raggruppamento B.