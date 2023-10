Il mercoledì della seconda giornata della fase a gruppi di Champions League parte con due gare: Anversa-Shakhtar Donetsk per il gruppo H e Atletico Madrid-Feyenoord nel gruppo E, quello della Lazio.



Biancocelesti che saranno impegnati questa sera contro il Celtic in Scozia, mentre l'altra italiana, il Milan inserito nel gruppo F, è di scena a Dortmund, avversario il Borussia. Nello stesso gruppo c'è in Inghilterra Newcastle-Psg, invece Porto-Barcellona chiuderà il quadro del gruppo H. Completano il mosaico le gare del gruppo G: Lipsia-Manchester City per la vetta, Stella Rossa-Young Boys per rilanciarsi.