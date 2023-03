Nell'avveniristico Tottenham Hotspur Stadium di Londra va in scena (con dieci minuti di ritardo sull'orario previsto del calcio d'inizio ) il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra, che partono dall'1-0 per i rossoneri maturato all'andata con gol di. Qualche rimpianto, forse, i rossoneri ce l'hanno, viste le occasioni fallite nell'ultima parte del match di San Siro da Thiaw e De Ketelaere. Il tecnico degli Spurs Conte, oggetto di voci anche sul Milan per il futuro, rispetto all'andata recuperache era squalificato, ma perde Dier per lo stesso motivo. Pioli, invece, non ha assenti di rilievo dato che Diaz ha recuperato dall'infortunio eha smaltito l'attacco febbrile di lunedì. Fuori Bennacer, che non è al meglio nonostante sia a disposizione, gioca Krunic. Sarà: il massimo goleador della storia del Tottenham sfida l'ex Chelsea che all'andata è riuscito a proteggere i pali di Tatarusanu. Oggi, invece, la porta rossonera sarà difesa dal rientrante Mikenegli ultimi mesi alle prese con un problema fisico.