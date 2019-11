Il Napoli scende in campo a Liverpool per staccare il pass per gli ottavi di Champions League. ​La formazione di Carlo Ancelotti è ancora imbattuta in questa stagione europea dopo quattro turni ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Milan nell'ultimo impegno di Serie A. Il Napoli occupa il secondo posto del girone E con 8 punti, con il Liverpool primo a quota 9 e il Salisburgo che insegue a 4. Il Genk, invece, è ultimo con un solo punto all'attivo.​Il Napoli raggiungerà gli ottavi di finale di Champions League, senza pensare ai prossimi risultati del Salisburgo, vincendo almeno uno degli ultimi due incontri tra la trasferta ad Anfield e la partita casalinga con il Genk. Inoltre, la squadra di Ancelotti potrebbe festeggiare la qualificazione al prossimo turno con una giornata di anticipo anche perdendo o pareggiando a Liverpool ma con il Genk imbattuto in casa contro il Salisburgo. In questo caso, infatti, grazie agli scontri diretti a favore degli azzurri, il Salisburgo non potrebbe superare il Napoli nel sesto e ultimo turno della fase a gironi. Ancelotti per la sfida deve rinunciare agli infortunati Malcuit, Milik e Insigne; Liverpool invece fa a meno di Clyne, Matip e Shaqiri. Dirige il match l'arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande.



LE FORMAZIONI UFFICIALI -



LIVERPOOL - Alisson; Gomez, Lovren, van Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané.​



NAPOLI - ​​Meret, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Di Lorenzo, Allan, Zielinski, Fabian, Mertens, Lozano.​



STATISTICHE E PRECEDENTI - ​Sarà la terza gara giocata da Liverpool e Napoli in Inghilterra. Il precedente più recente è l'1-0 per i Reds di dicembre 2018, con la rete di Salah valsa il passaggio del turno agli ottavi al Liverpool e costata al Napoli l'addio alla Champions 2018/2019. L'altro incrocio a Liverpool è un 3-1 per i padroni di casa nell'Europa League 2010/2011: al vantaggio di Lavezzi rispose la tripletta di Steven Gerrard. In tutte le competizioni europee, quella di Liverpool sarà la decima trasferta del Napoli in Inghilterra: i partenopei non hanno vinto nessuna delle precedenti nove (1N, 8P), avendo affrontato sei diverse squadre inglesi (Arsenal, Burnley, Chelsea, Leeds United, Liverpool e Man City). Il Liverpool invece ha vinto sei delle sette partite casalinghe di Coppa dei Campioni/Champions League contro squadre italiane: fa eccezione una sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina nel dicembre 2009.





