Superare il turno per lasciarsi alle spalle un campionato deludente o per dare seguito a una stagione già soddisfacente. Umori all'opposto per, chesi affrontano nel ritorno degli ottavi di. Si parte da un risultato favorevole ai Reds di, che all'andata hanno vinto 2-0 in 'casa' dei tedeschi di: in realtà causa Covid si è giocato su campo neutro, alla Puskas Arena di Budapest, lo stesso impianto che ospita anche questa gara di ritorno.- Il Liverpool è imbattuto da 11 partite contro avversarie tedesche in competizioni UEFA (8 vittorie, 3 pareggi) e hanno mantenuto la porta inviolata in 5 delle ultime 7 partite di Champions League nella fase ad eliminazione diretta come squadra 'ospitante'. In campo neutro, inoltre, i Reds hanno perso una sola volta contro un'avversaria tedesca (3 vittorie, 1 pareggio) e sono sempre essere riusciti a superare il turno dopo essere stati in vantaggio nella gara di andata nelle competizioni europee.Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di