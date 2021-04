E' il momento della verità.si sfidano ad Anfield per il ritorno dei quarti di Champions League e per decretare chi accederà alle semifinali: i Reds di Klopp devono rimontare, visto il(doppiettaper gli inglesi), reduce dal trionfi nel Clasico con il Barcellona ma con una difesa ancora in emergenza per le assenze di. La vincente affronterà ilin semifinale.- Il Real ha una tradizione favorevole nella fase a eliminazione diretta della Champions da situazioni di vantaggio: ha superato 15 dei 16 precedenti scontri dopo aver vinto l'andata con due o più gol, eccezion fatta per i quarti di finale del 2003-04 (Monaco, 4-2 all'andata e 1-3 al ritorno). Per il Liverpool, poi, le Merengues sono una bestia nera: dopo aver vint i primi tre confronti in competizioni europee, i Reds hanno perso le ultime quattro. Terza visita del Real ad Anfield per affrontare il Liverpool in Europa e bilancio in equilibrio: sconfitta 4-0 nel marzo 2009 e vittoria 3-0 nell'ottobre 2014.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Milner, Wijnaldum; Mané, Salah, Firmino.Courtois; Valverde, Nacho, Militao, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.​