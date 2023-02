20 coppe contro. A distanza di otto mesi dalla finale del 2022, Liverpool e Real Madrid, due delle squadre più vincenti della storia in Champions League, si affrontano di nuovo negli ottavi di finale dell'edizione successiva della massima competizione europea. I Reds, in una fase di profonda crisi in campionato (ottavi dietro al Brighton di De Zerbi) cercano una grande notte contro i Blancos, che occupano la seconda piazza in Liga a caccia del Barcellona. Klopp è arrivato dietro al Napoli nel girone A, Ancelotti davanti a tutti nel gruppo F superato anche dal Lipsia. Saranno della partita il capocannoniere del torneo Salah da una parte e il pallone d'oro Benzema dall'altra. Si prospettano scintille ad Anfield.