Liverpool-Villarreal è la seconda semifinale d’andata di Champions League e vedrà contrapposte le due formazioni che durante gli ottavi di finale, più o meno a sorpresa, hanno eliminato le ultime due italiane rimaste incorsa, Inter e Juventus rispettivamente. Difficile che ad Anfield, con fischio d'inizio previsto a partire dalle 21, si possa replicare lo show di City-Real Madrid perché se i Reds di Jurgen Klopp da un lato sono squadra iper-verticale, dall'altra il Villarreal di Unai Emery ha dimostrato contro Juve e Bayern di essere in grado di rendere sterili anche gli attacchi più prolifici. Emery e Klopp si ritrovano anche da avversari dopo la finale di Europa League del 2016 vinta dallo spagnolo col suo Siviglia.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Liverpool-Villarreal, inizio ore 21, sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime che la trasmetterà attraverso le proprie app su TV, tablet e dispositivi mobile.





PROBABILI FORMAZIONI

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Salah, Manè, Luis Diaz.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Estupinan; Parejo, Capoue, Coquelin; Chukwueze, Lo Celso, Danjuma. All. Emery