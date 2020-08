Ultimo match in programma per i quarti di finale di Champions League: alle 21 si affrontano Manchester City e Lione, per decretare chi affronterà in semifinale il Bayern Monaco, che ieri ha travolto 8-2 il Barcellona. La squadra di Guardiola ha superato il Real Madrid agli ottavi, mentre gli uomini di Garcia nel turno precedente hanno eliminato la Juventus, portando all'esonero di Maurizio Sarri.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Terzo confronto in Champions tra le due formazioni, con un tabù da sfatare per il City: nessuna vittoria finora (un pareggio, una sconfitta), i Citizens non hanno affrontato più volte nessuna squadra nella competizione rispetto al Lione senza ottenere almeno un successo. Per il City è il quarto quarto di finale negli ultimi cinque anni, ma solo una volta ha superato il turno (nel 2015/16 contro il PSG). Il Lione, di contro, non è imbattuto nelle ultime quattro sfide con squadre inglesi (due vittorie e due pareggi), inclusi una vittoria e un pareggio contro il City nella fase a gironi del 2018/19.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Manchester City-Lione.



FORMAZIONI UFFICIALI



Manchester City: Ederson; Walker, Garcia, Laporte, Cancelo; Fernandinho, Rodri, Gundogan; De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus.



Lione: Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Ekambi, Depay.