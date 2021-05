Martedì 4 maggio, alle ore 21.00, su Canale 5 torna la Champions League. In esclusiva in chiaro, il ritorno della semifinale “Manchester City-Paris Saint Germain”.



In diretta dall’Etihad Stadium di Manchester, andrà in scena la sfida stellare che vale il pass per la finale di Istanbul in programma il 29 maggio. Da una parte i citizens di Guardiola a caccia della loro prima finale di Champions della loro storia, dall’altra i francesi di Pochettino che vogliono prendersi la coppa dopo averla soltanto sfiorata la scorsa stagione. All’andata gli inglesi si sono imposti a Parigi per 1-2. La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin.



A seguire, sempre sulla rete diretta da Giancarlo Scheri, “Champions League Live”, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Riccardo Ferri, Bernardo Corradi, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Il grande calcio prosegue sulle reti Mediaset anche nella giornata di mercoledì 5 maggio, con “Pressing Champions League” alle ore 23.40, su Italia 1.



Le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampia sintesi dell’altra semifinale “Chelsea-Real Madrid”, sono commentati in studio da Giorgia Rossi, con ospiti Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari per i casi arbitrali. Inoltre, giovedì 6 maggio, alle 23.30 sul canale 20 spazio a “Pressing Champions League Highlights”, con il meglio delle due partite giocate martedì e mercoledì.