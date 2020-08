Non solo Juve-Lione: la serata di Champions League, la prima post-lockdown, propone anche uno spettacolare Manchester City-Real Madrid. In un Ethiad Stadium blindato e rigorosamente a porte chiuse, i Citizens inseguono i quarti di finale. Pep Guardiola parte dal 2-1 ottenuto all'andata al Santiago Bernabéu: i Blancos, dunque, sono obbligati a vincere con almeno due gol di scarto (o con un gol di scarto dal 3-2 in poi). Benzema e compagni, però, sono in un momento decisamente diverso rispetto all'andata: dopo il lockdown sono arrivate dieci vittorie consecutive e, soprattutto, la Liga conquistata ai danni del Barcellona. Zidane deve fare a meno di Sergio Ramos, squalificato, e di Gareth Bale, che si è auto-escluso: davanti ci sono Isco e Modric insieme a Benzema. Per gli inglesi, invece, manca Mendy: Guardiola schiera il tridente Mahrez-Jesus-Sterling, con David Silva, obiettivo della Lazio, titolare a centrocampo.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Terza sfida in Champions League tra City e Real all'Ethiad: doppio segno X nei precedenti incroci, con l'1-1 della fase a gironi del 2012-2013 e lo 0-0 nella semifinale d'andata del 2015-2016. Negli undici precedenti in Inghilterra, invece, il Real ha trovato cinque vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte, battendo Manchester United, Leeds, Liverpool e Tottenham. Il Real non ha mai ribaltato un ko casalingo: quattro le eliminazioni dopo sconfitte al Bernabéu. In caso di eliminazione, Zinedine Zidane verrebbe escluso dalla competizione per la prima volta dopo aver vinto le precedenti 12 sfide ad eliminazione diretta.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Rodrigo, Gundogan, De Bruyne; Foden, Sterling, Jesus.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Hazard.