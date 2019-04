Non solo Ajax-Juventus in questo mercoledì di, in campo anche l'ultima andata dei quarti di finale ed è una classica del calcio europeo:a Old Trafford si affrontano, vincitori agli ottavi rispettivamente contro PSG e Lione.Il bilancio tra le due squadre è leggermente a favore dei blaugrana con quattro vittorie, le ultime due arrivate nelle finali di Champions del 2009 (2-0 a Roma, Eto'o, Messi) e del 2011 (3-1 a Londra, Pedro, Messi, Villa, Rooney); tre i successi dei Red Devils, quattro i pareggi. Per fermare la squadra di Valverde quindi, Solskjaer si affiderà al fattore campo: lo United è imbattuto contro il Barça a Old Trafford. Occhi anche sui singoli, da una partee dall'altra: il francese ha affrontato una sola volta il Barcellona, con lanella finale di Champions del 2015 vinta dai catalani.Fischio d'inizio ore 21, su Calciomercato.com la diretta di