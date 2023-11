Pepe entra nella storia della Champions League. Con il gol realizzato nella vittoria del Porto contro l'Anversa nella serata di martedì, il difensore portoghese è diventato il marcatore più anziano nella storia della massima coppa europea.



Pepe ha scalzato così Francesco Totti, che deteneva questo primato dal 2014/15, e ridisegnato la classifica all time dei goleador âgé. Una classifica nella quale entra anche Olivier Giroud, che contro il PSG diventa il marcatore francese più anziano in Champions e consente al Milan di avere tre giocatori in top-10, uno in più dell'Inter.



