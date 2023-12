Sfida decisiva per gli uomini di Stefano Pioli. Questa sera, va in scena Newcastle-Milan. L'esito del Girone F verrà segnato in questi ultimi 90 minuti. Per il Milan ci sono solo due risultati che possono portare la squadra di Stefano Pioli (grazie anche al finale di Dortmund-PSG) alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League.



LE COMBINAZIONI - Il club di Via Aldo Rossi, infatti, può accedere al prossimo turno solamente se riuscirà a battere il Newcastle a St. James’ Park e se, contemporaneamente, il Borussia Dortmund batterà il Paris Saint-Germain al Signal Iduna Park. La classifica del girone, dopo la quinta giornata, è la seguente: Borussia Dortmund 10 punti, PSG 7 punti, Newcastle e Milan 5 punti. Se il Milan vince ma il Psg vince o pareggia, per i rossoneri sarà Europa League, altrimenti, in caso di sconfitta, sarà eliminazione anticipata da tutta l’Europa.