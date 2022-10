Chelsea-Milan è il più insolito dei testacoda di questa fase a gironi di Champions League. I rossoneri guidano la classifica con 4 punti, mentre ne hanno conquistato solamente uno i Blues nelle due sfide con Dinamo Zagabria e Salisburgo. Nonostante l'andamento dei primi due incontri, la formazione londinese parte avanti nei pronostici di 888sport.it, dove l'«1» si gioca a 1,65. Serve una mezza impresa ai rossoneri per uscire con i tre punti da Stamford Bridge: il «2» è infatti visto a 5,50. Più bassa, invece, la quota del segno «X», fissata a 4,10. L'Over si gioca a 1,78, mentre un esito con meno di tre reti è offerto a 2,05. Avanti anche il Goal, a 1.78, contro il No Goal a 1,98. Tra i risultati esatti, in pole ci sono l'1-1 e l'1-0, entrambi visti a 7,50. Osservato speciale sarà senza dubbio Olivier Giroud, il grande ex della sfida e proposto come primo marcatore a 8. Nel Chelsea il centrocampo sarà guidato dall'italiano Jorginho, che ha lasciato il Napoli diversi anni fa ed è visto come primo marcatore a 10.