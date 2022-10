La sconfitta della scorsa settimana in casa del Chelsea ha fatto scendere il Milan dalla prima alla terza posizione in classifica nel gruppo E di Champions League. In un girone così equilibrato, ogni punto perso o guadagnato potrebbe risultare decisivo al termine di questa fase. Così, nonostante la sonora batosta ricevuta a Londra, i rossoneri arrivano alla rivincita di San Siro con l'obiettivo dei tre punti. Il successo non è però scontato per gli uomini di Pioli: i betting analyst vedono infatti l'«1» a 2,95, rispetto al «2» fissato a 2,38. Più alta invece la quota del segno «X», che si attesta a 3,30. Grande equilibrio tra Under, a 1,82, e Over a 1,88, mentre il Goal prevale a 1,73 contro il No Goal a 2. All'andata è mancata la rete dell'ex Olivier Giroud, tra i giocatori più in forma nel Milan di questa prima parte di stagione, ma nella sfida di martedì, un gol del centravanti francese paga 3 volte la posta. Dall'altra parte attenzione all'ex Thiago Silva, tra i migliori in campo a Stamford Bridge: una sua marcatura si gioca a 11. Dopo il successo dell'andata, invece, l'Inter cerca il bis sul campo di un Barcellona che, sfruttando anche il fattore casa, parte nettamente favorito. L'«1» è basso a 1,44, mentre il successo esterno degli uomini di Inzaghi è proposto a 6,50. Nel mezzo la quota del pareggio, offerta a 4,80. L'Over prevale nettamente a 1,54, mentre un esito con meno di tre reti è alto a 2,30. Più avanti di poco il Goal, a 1,75, contro il No Goal a 1,96. Chi punta a confermarsi, è il Napoli che dopo l'1-6 dell'andata si prepara ad affrontare con ottimismo la gara di ritorno contro l'Ajax, stavolta davanti al proprio pubblico. Il successo dei partenopei è basso a 1,60, contro il «2» a 4,80. Poco più bassa la quota del pari, che si attesta a 4,40. Dopo il risultato di una settimana fa, l'Over è bassissimo a 1,48, mentre l'Under si gioca a 2,45. Il Goal è nettamente avanti a 1,57, contro il No Goal a 2,25. Va invece in trasferta la Juventus, che si ritrova di fronte il Maccabi Haifa a una settimana dal facile successo per 3-1. Il bis bianconero prevale a 1,78, mentre l'«1» è alto a 4,33. Il pari si gioca inveca a 3,70. Grande equilibrio tra Under, a 1,88, e Over a 1,82, mentre il Goal è avanti a 1,78 contro il No Goal a 1,94.