Sono due situazioni differenti quelle che vedono coinvolte. I rossoneri, dopo tre sconfitte in altrettanti incontri, hanno speranze minime di entrare nelle prime due posizioni, ma anche il terzo posto è diventato difficile dopo l’ultima giornata. Un match difficile, quindi, quello con ildove però gli uomini di Pioli hanno l’obbligo di portare a casa i tre punti. Per i betting analyst, il successo del Milan raddoppia la posta giocata, mentre un’altra vittoria dei lusitani si gioca a 3,65. Leggermente più bassa la quota del pari, offerto a 3,40. Dopo l’1-0 dell’andata attenzione all’Under, che al momento prevale a 1,73, mentre un match con più di tre reti vale 1,95. La grande prestazione di Ibrahimovic contro la Roma lo lancia anche nelle coppe. Il classe 1981 vede il gol nel match di mercoledì a 2,20. Va invece in trasferta l’Inter, che cerca altri tre punti contro loUn match dove la vittoria è d’obbligo per Handanovic e compagni, per cui il «2» è in quota a 1,30. I moldavi cercano l’impresa in casa, con il successo offerto a 8,80. Alta anche la quota del pari, che si attesta a 5,40. Bassa invece quella dell’Over, a 1,50, mentre un match con meno di tre reti vale addirittura 2,36. Per la, al comando del suo girone a punteggio pieno, altro match sulla carta abbastanza agevole contro lo, battuto due settimane fa in Russia. Il successo degli uomini di Allegri si gioca a 1,54, mentre quello della squadra di San Pietroburgo vale 5,60. Difficile anche strappare un pari per gli ospiti, con il segno «X» che paga 4 volte la posta. Big match casalingo, invece, per l’che ospita ilvincitore dell’ultimo confronto per 3-2 in rimonta. Match che si preannuncia equilibrato quello del Gewiss Stadium, con i Red Devils che vedono il successo a 2,40, mentre l’«1» della Dea è in quota a 2,60. Alta, invece, la quota del pari, a 3,70.