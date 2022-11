Sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League e alle 21 tocca a Milan e Juventus, rispettivamente contro Salisburgo e PSG: su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



MILAN-SALISBURGO



Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)

Assistenti: Pau Cebrián Devís (ESP), Roberto del Palomar (ESP)

Quarto uomo: Ricardo de Burgos (ESP)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

AVAR: Bastian Dankert (GER)



PRIMO TEMPO



43' - Prima ammonizione dell'incontro: ad Okafor per aver fermato fallosamente la ripartenza di Leao.



28' - Il Salisburgo chiede rigore per un contatto tra Okafor e Kalulu. Lahoz non concede, silent check del VAR che conferma la decisione del direttore di gara: il difensore del Milan sfiora il pallone prima di toccare l'attaccante degli austriaci.



26' - Annullato il raddoppio del Milan: Giroud ribadisce in rete dopo la respinta corta di Kohn su Theo Hernandez, ma l'attaccante francese parte in posizione di fuorigioco.



21' - Giroud cade in area dopo un lieve contatto con Pavlovic e chiede rigore, Lahoz correttamente non concede e lascia giocare.







JUVENTUS-PSG



Arbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistenti: Diego Barbero (ESP), Guadalupe Porras Ayuso (ESP)

Quarto uomo: José Luis Munuera (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

AVAR: Pol van Boekel (NED)



PRIMO TEMPO



45+1' - Ammonito Milik per fallo su Renato Sanches.



33' - Timide proteste della Juventus per un gomito alto di Sergio Ramos su Milik.



15' - Gatti è il primo ammonito, per aver trattenuto vistosamente Mbappé in occasione del gol.