Iltorna in campo in Europa per dimenticare l'Atalanta e trovare punti importanti per continuare la rincorsa agli ottavi di finale: a San Siro arriva laper laI rossoneri di Paulo Fonseca hanno 9 punti, frutto delle tre vittorie consecutive contro Club Brugge, Real Madrid e Slovan Bratislava (dopo le due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen) e con un altro successo potrebbero scavalcare l'Atalanta e portarsi a -1 dall'Inter.I serbi di Vladan Milojevic arrivano dalla bella vittoria contro lo Stoccarda (5-1), primi tre punti in questa edizione, e provano a tenere vivo il sogno playoff.

: Maignan; Calabria, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata.. Fonseca.: Gutesa; Mimovic, Djiga, Spajic, Seol; Krunic, Elsnik; Silas, Maksimovic, Felicio Milson; Ndiaye.. Milojevic.