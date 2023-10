Altre due squadre italiane in campo in questo mercoledì di Champions League, entrambe in programma: su Calciomercato.com gli episodi da moviola dimercoledì 4 ottobre, ore 21: Szymon Marciniak (POL): Paweł Sokolnicki (POL), Tomasz Listkiewicz (POL): Tomasz Musiał (POL): Tomasz Kwiatkowski (POL): Piotr Lasyk (POL)90' - Il Milan chiede un rigore per trattenuta su Florenzi, Marciniak non concede, silent check del VAR che conferma la decisione del direttore di gara.88' - Ammonito anche Musah.81' - Hummels non tiene in velocità Leao, fallo e cartellino giallo.56' - Il Borussia Dortmund chiede rigore per un presunto mani di Pobega sul colpo di testa di Schlotterbeck, ma il pallone sbatte sulla testa. Rapido check del VAR che conferma la decisione di Marciniak.25' - Continuano a fioccare gialli: il terzo lo rimedia Emre Can per un duro intervento su Giroud.23' - Ammonito anche Reijnders per un fallo su Reus.19' - Schlotterbeck rimedia il primo cartellino dell'incontro: giallo per aver fermato fallosamente la ripartenza di Leao.mercoledì 4 ottobre, ore 21: Donatas Rumšas (LTU): Aleksandr Radius (LTU), Dovydas Sužiedėlis (LTU): Robertas Valikonis (LTU): Juan Martínez Munuera (ESP): Roi Reinshreiber (ISR)82' - IL VAR SALVA LA LAZIO: Celtic di nuovo avanti con Palma, che si avventa sul pallone prolungato da Maeda e supera Provedel, ma dopo la review del VAR il gol è annullato per fuorigioco. Subito dopo giallo per Palma.74' - Ammonito Castellanos.61' - Giallo anche per Luis Alberto.45+2' - Phillips è il primo ammonito dell'incontro.