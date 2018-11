Serata di Champions League e due italiane impegnate alle 21: la Juventus contro il Valencia e la Roma contro il Real Madrid, di seguito gli episodi da moviola.





JUVENTUS-VALENCIA - Collum (assistenti McGeachie-Stewart, quarto uomo Connor)



26' - La Juve invoca un rigore: Pjanic cade in area dopo un contrasto con Kondogbia, ma l'arbitro lascia correre. Decisione dubbia, i replay evidenziano un contatto tra le gambe del centrocampista francese e quelle del bosniaco.



9' - Proteste Juve: Mandzukic cade in area dopo uno scontro con Diakhaby, che protegge il pallone con il braccio alto. Per Collum non è rigore.







ROMA-REAL MADRID - Turpin (assistenti Danos-Gringore, quarto uomo Zakrani)



7' - Proteste furiose della Roma: Vazquez colpisce con la mano sul tentativo di dribbling al limite dell'area di Kolarov, il pallone resta al terzino che calcia fuori ma protesta invocando il rigore. Turpin non concede, le immagini non chiariscono se il tocco sia avvenuto dentro o fuori dall'area: i giallorossi invocavano il fallo.