Torna la Champions League e le prime italiane a scendere in campo saranno Inter e Napoli, che martedì 24 ottobre puntano al massimo bottino nella terza giornata delle fasi a gironi. Alle 18:45 la squadra di Inzaghi ha un appuntamento decisivo in casa contro il Salisburgo, che ha tre punti in classifica, uno in meno rispetto ai nerazzurri e alla Real Sociedad capoliste nel Gruppo D. Lautaro Martinez e compagni potrebbero allungare visto che alla vigilia del match di San Siro sono favoriti sulla lavagna scommesse a 1.29, contro il pareggio a 6.00 volte la posta e il segno 2 a 10.50. Turno più complicato per il Napoli che sarà comunque favorito in trasferta contro l’Union Berlino. Nel gruppo C finora il Real Madrid sta dettando il ritmo con 6 punti in due giornate, con Napoli e Braga in seconda fila con 3 punti e i tedeschi prossimi avversari dei campani ancora fermi a zero. Il Napoli cerca riscatto dopo la sconfitta di misura contro il Real e si gioca vincente in Germania a 1.90, mentre sia il segno 1 sia la X sono proposti a 3.90. In ogni caso le due italiane impegnate domani sembrano avere ottime possibilità di passare il turno e giocare gli ottavi: qualificazione a 1.05 per l’Inter, e a 1.40 per i campioni d’Italia. Ragionando sul lungo periodo è invece il Manchester City la squadra da battere. I campioni d'Europa cercano il bis e sono favoriti a 3.25, davanti a Bayern Monaco a 5.50 e Real Madrid a 7.50. Staccate le italiane con l'Inter a 20, il Napoli a 35.00, il Milan a 45 e la Lazio ben distante a 150.