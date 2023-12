Con Napoli-Braga e Union Berlino-Real Madrid, in programma questa sera, si chiude la sesta giornata della fase a gironi di Champions League nel gruppo C. Dietro agli spagnoli, è lotta aperta tra italiani e portoghesi che si sfidano alle 21.



COMBINAZIONI - Il Napoli ha 3 punti di vantaggio sui rivali diretti in vista degli ottavi e, in più, la vittoria conquistata all'andata in Portogallo ha regalato alla squadra di Walter Mazzarri un vantaggio ulteriore: questa sera al Maradona agli azzurri dunque potrebbe essere sufficiente anche una sconfitta (con una rete di scarto) per accedere alla prossima fase. In caso di arrivo a pari punti, invece, il Napoli potrebbe prevalere sul Braga per la migliore differenza reti complessiva. In definitiva, gli azzurri passano il turno se vincono con qualsiasi risultato, se pareggiano con qualsiasi risultato e se perdono ma con un solo gol di scarto.