La sfida più affascinante che il Napoli poteva augurarsi va in scena questa sera allo Stadio San Paolo del capoluogo campano: la squadra di Gattuso affronta alle 21 il Barcellona di Leo Messi, nella sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, con il ritorno in programma in Spagna tra due settimane. I partenopei, reduci da sei vittorie nelle ultime sette partite tra Serie A e Coppa Italia, si sono qualificati alla fase finale della massima competizione europea arrivando secondi nel girone iniziale dietro al Liverpool campione d'Europa in carica, mentre i catalani hanno vinto il loro girone davanti a Borussia Dortmund e Inter, e hanno appena riconquistato la vetta della Liga spagnola. Sfida sbilanciata verso gli ospiti sia per quanto riguarda la partita di stasera che per quanto concerne la qualificazione, ma il Napoli visto negli ultimi tempi può provare a far male alla squadra di Setien. In campo, impossibile non seguire la partita della Pulga argentina, che per la prima volta si misura al San Paolo, in quella che fu la casa di Maradona: i catalani però non vincono in Italia da 2006. Di fronte, un Dries Mertens che può raggiungere Marek Hamsik come miglior marcatore della storia del Napoli: al momento il belga è a 120, lo slovacco a 121.



STATISTICHE E PRECEDENTI - ​Questo sarà il primo incontro ufficiale tra Napoli e Barcellona: le due squadre si sono affrontate in estate nella prima edizione del Trofeo Liga/Serie A con un formato andata/ritorno. La gara d'andata è stata vinta dal Barcellona per 2-1, al ritorno sono stati ancora i catalani ad imporsi con il risultato di 4-0 (ambo le gare sono state disputate durante la tournée statunitense delle due squadre). Il Napoli è sempre stato eliminato da rivali spagnole in gare ad eliminazione diretta: contro il Real Madrid al 1° turno della stagione 1987-1988 e sempre contro il Real agli ottavi della stagione 2016-2017 (con un doppio 3-1). L'ultima vittoria fuori casa del Barcellona, contro una rivale italiana, durante la fase ad eliminazione diretta è datata aprile 2006, quando i catalani vinsero per 1-0 a San Siro contro il Milan con il gol di Giuly. Al ritorno finì 0-0 al Camp Nou (gol annullato a Shevchenko), con il Barcellona che trovò la qualificazione alla finale. Da allora il Barcellona non ha mai vinto quando venuto in trasferta in Italia (1 pareggio e 4 sconfitte nel parziale). Il Barcellona arriva da una striscia di 11 qualificazioni consecutive dagli ottavi ai quarti di finale di Champions League: la striscia più lunga del torneo. L'ultima a fermare il Barcellona agli ottavi fu il Liverpool nella stagione 2006-2007, Liverpool che raggiunse la finale di Atene (persa contro il Milan). Terza volta agli ottavi per il Napoli che non ha mai ottenuto il pass per i quarti (eliminati dal Chelsea e dal Real Madrid). Il Napoli non ha segnato solo in una delle ultime 20 gare casalinghe giocate in Champions allo stadio San Paolo (lo 0-0 contro la Dynamo Kiev nel novembre 2006). Sempre in casa, gli azzurri arrivano a questa sfida con una striscia di 7 risultati utili consecutivi (5 vittorie e 2 pareggi nel parziale): l'ultimo ko interno è quello contro il Manchester City (2-4) nel novembre 2017. Il Barcellona ha vinto solo una delle ultime otto trasferte in Champions in gare ad eliminazione diretta (2 pareggi e 5 sconfitte nel parziale). L'unica vittoria è quella contro il Manchester United per 1-0 all'Old Trafford ad aprile 2019, ai quarti di finale della scorsa stagione. Dries Mertens ha partecipato al 50% dei gol del Napoli in Champions dalla stagione 2016-2017 ad oggi. Ha, infatti, segnato 15 reti e fornito 6 assist da allora (21 gol sui 42 realizzati dagli azzurri). In questa stagione ne ha segnati 5 nella fase a gironi, il suo massimo in carriera. Con un gol, inoltre, raggiungerebbe Marek Hamsik (121) nella classifica marcatori all-time della storia del Napoli. Lionel Messi ha segnato solo 2 reti nella fase a gironi, record negativo delleultime 10 stagioni (come nell'annata 2009-2010 in cui realizzò due reti). Il record dell'argentino contro squadre italiane, in Italia, è inoltre infelice con 0 gol e 0 assist in territorio italiano. L'unico gol in Italia è quello contro il Manchester United, nel 2009, nella finale di Champions League disputata allo stadio Olimpico di Roma: finita 2-0 per i catalani. Debutto in Champions League per il nuovo allenatore Quique Setién. È il 15° allenatore a debuttare direttamente nella fase ad eliminazione diretta. L'ultimo fu Craig Shakespeare alla guida del Leicester City nel marzo 2017 (quando prese il posto di Claudio Ranieri). Quique Setién ha affrontato il Milan di Gennaro Gattuso durante la fase a gironi dell'Europa League 2018-2019: vittoria per il suo Betis per 2-1 a San Siro e pareggio 1-1 a Siviglia, con i rossoneri che sono stati eliminati.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski: Callejon, Mertens, Insigne.



Barcellona (4-3-1-2): ter Stegen; Semedo, Piquè, Umtiti, Firpo; Rakitic, Busquets, De Jong; Vidal; Messi, Griezmann.​



A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER LEGGERE L'APPROFONDIMENTO DI ALBERTO POLVEROSI PER 100ESIMO MINUTO