Champions League, Napoli-Barcellona: prima vittoria per Calzona a 2,75

All’indomani della conquista del terzo scudetto della sua storia calcistica, veramente in pochi avrebbero immaginato una stagione così tanto tribolata per il Napoli. Perso Spalletti, il tecnico della rinascita, esonerato a metà novembre Garcia, non ha avuto sorte migliore il sostituto Mazzarri a cui ieri il presidente de Laurentiis ha dato il benservito proprio alla vigilia degli ottavi di finale di Champions League in programma al Maradona domani sera alle 21 con il Barcellona. Contro gli spagnoli rivedremo in panchina il nuovo allenatore Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Nazionale slovacca, volto già noto nel capoluogo campano per essere stato il vice di Maurizio Sarri e successivamente collaboratore di Spalletti, durante il suo primo anno alla guida della squadra partenopea. La Federazione slovacca, nel frattempo, lo ha autorizzato ad assumere la doppia responsabilità tecnica fino alla fine del campionato italiano di Serie A. La voglia di riscatto con un nuovo allenatore in panchina ed il fattore campo giustificano l’ottimismo degli analisti che ipotizzano un Napoli in grado di affrontare il Barcellona quasi alla pari e bancano l’1 dei padroni di casa a 2,75 non troppo distante dal 2 del Barcellona a 2,50 mentre l’X moltiplica per 3,50. E’ Lewandowski il leader della speciale classifica del primo o ultimo marcatore di questo ottavo di Champions a 5,75, a seguire Roque a 6,75, Guiu a 7,25, Simeone a 8,50, Ngonge a 9,00, Raspadori a 9,50, Kvaratsklelia a 9,75, Torres e Politano a 10,00 ed a seguire tutti gli altri con quote a doppia cifra. Il probabile rientrante Osimhen è offerto marcatore a 2,50.