Novanta minuti per gli ottavi di finale. Napoli e Braga si affrontano al Maradona nell'ultima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League in uno scontro decisivo per il passaggio del turno: gli azzurri di Walter Mazzarri, reduci da tre sconfitte consecutive in tutte le competizioni, provano a difendere il secondo posto del gruppo C (7 punti) dai portoghesi di Artur Jorge, terzi a quota 4 punti. Due risultati utili per la squadra di casa dunque, anche un pareggio garantisce l'accesso agli ottavi, ma anche una sconfitta non significherebbe necessariamente eliminazione: il Braga deve vincere con almeno due gol di scarto per avere una migliore differenza reti. Seconda sfida assoluta tra le due formazioni (unico precedente la vittoria per 2-1 degli azzurri all'andata), il Braga ha perso le ultime sei partite nelle competizioni europee contro squadre italiane tra Coppa UEFA, Europa League, Conference League e Champions League; l'ultima vittoria risale al febbraio 2007, 1-0 al Parma in Coppa UEFA. Il Napoli non ha vinto nelle ultime tre partite casalinghe di Champions (2 pareggi, 1 sconfitta): mai prima d'ora i partenopei erano rimasti senza vittorie casalinghe nelle competizioni europee.



NAPOLI-Braga martedì 12 dicembre 2023, ore 21

Diretta tv: Sky Sport Arena (204), Sky Sport (253)

Streaming: Sky Go, NOW