Nove mesi fa, la delusione di Anfield Road, con la qualificazione sfumata in extremis per un prodigio di Alisson su Milik. E domani l'avventura del Napoli in Champions riparte proprio dai Reds, nel frattempo divenuti campioni d'Europa. Stavolta si gioca al San Paolo, dove lo scorso anno il Napoli ebbe la meglio (1-0), ma secondo le quote la strada di Ancelotti è comunque in leggera salita: favorito il Liverpool a 2,30, anche se la squadra di Klopp nella scorsa stagione ricavò zero punti dalle tre trasferte del girone. Il Napoli non è lontano, a 3,00, il pareggio è dato a 3,40. La difesa azzurra, non impeccabile in questo inizio di stagione, dovrà vedersela contro lo spauracchio Salah, ritenuto il marcatore più probabile, a 2,40. A 3,00 Sadio Mané. Nel Napoli, Mertens è a 3,50, Lozano a 3,75, Llorente a 4,25. Il match mette di fronte le due grandi favorite del girone: la qualificazione del Liverpool agli ottavi è una formalità, a 1,08, quasi identica la situazione del Napoli, a 1,15. Cammino difficile per il Salisburgo (4,00) e per il Genk (15). Domani va in campo anche l'Inter, a San Siro contro lo Slavia Praga. I cechi stanno dominando il loro campionato con 7 vittorie e 2 pareggi, ma il gap tra le due squadre resta evidente, tanto che la quota dell'«1» nerazzurro non supera 1,33, il pareggio vale 5 volte la scommessa e il «2» tocca quota 9,00. L'Inter in campionato ha incassato una sola rete in tre partite, per questo il NoGoal vola basso, a 1,65. Quanto alle chance di qualificazione, per gli analisti sarà lotta per il secondo posto tra Inter (1,90) e Borussia Dortmund (1,80), mentre non c'è discussione sul passaggio agli ottavi del Barcellona (1,08).