Champions, più semplice rispetto all'Inter il compito del Napoli che, dopo la bella vittoria per 2 a 0 contro il Liverpool campione d’Europa, va in Belgio per la trasferta sul campo del Genk, fanalino di coda del gruppo E dopo la pesante sconfitta per 6-2 incassata all’esordio contro il Salisburgo. Le quote evidenziano una gara dall’esito prevedibile a favore degli azzurri, vincenti a 1.42, il successo dei padroni di casa vale 7 volte la posta, il pareggio è a 5.00. Nessun dubbio tra gli scommettitori, il 98% ha scelto il segno 2. Il nuovo acquisto Llorente ha già conquistato il cuore dei tifosi partenopei, già a segno contro il Liverpool lo spagnolo potrebbe ancora finire sul tabellino dei marcatori: la sua rete vale 2.10, sale a 5.00 su colpo di testa. Con la vittoria sui Reds, il Napoli ha fatto un grande passo avanti verso il passaggio turno, dato a 1.12, alla stessa quota della qualificazione degli inglesi. La squadra di Ancelotti ha aumentato persino le chance di passare il turno da prima del girone: l’accoppiata in ordine Napoli – Liverpool nel Gruppo E vale 2.25, a 2.75 l’opzione che gli azzurri arrivino secondi con il Liverpool primo.