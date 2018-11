Un match da vincere per non rischiare di compromettere il cammino in Champions League., Napoli e Paris Saint-Germain tornano a sfidarsi questa sera (fischio d'inizio alle ore 21.00) al San Paolo.(primo il Liverpool con 6), mentre la squadra allenata da Thomas Tuchel è attualmente terza nel gruppo C a quota 4 punti.con tripletta di Dries Mertens mentre. Napoli ancora privo degli infortunati Verdi, Meret, Ghoulam e Chiriches, nel PSG c’è il grande ex Cavani in forte dubbio. Tuchel deciderà solo all’ultimo se schierarlo dall’inizio.- Questi i dati forniti da Opta in vista del match: “Il Napoli non ha mai vinto nei tre precedenti incontri contro il Paris Saint-Germain nelle competizioni europee (2 pareggi, 1 sconfitta), con l’unica sconfitta che è arrivata in casa nell'ottobre 1992 in Coppa UEFA. Il Paris Saint-Germain è riuscito a mantenere la porta inviolata in due delle tre partite contro il Napoli nelle competizioni europee, compreso l'unico precedente al San Paolo (2-0 nell'ottobre 1992). Il Napoli è imbattuto nelle ultime tre partite in Champions League (1 vittoria, 2 pareggi). I partenopei non sono mai riusciti a inanellare quattro partite senza subire una sconfitta nella competizione. Il Paris Saint-Germain ha sempre segnato almeno un gol nelle ultime 19 partite di Champions League: l’ultima sconfitta è l’1-0 contro il Manchester City dell'aprile 2016. Il Napoli non è riuscito a segnare solo in una delle precedenti 15 partite casalinghe di Champions League (0-0 contro la Dinamo Kiev a novembre 2016), segnando in totale 31 gol (una media di 2,1 a partita). Dall'inizio della scorsa stagione, il Paris Saint-Germain ha segnato 37 gol in Champions League, con una media di 3,4 gol a partita. Lorenzo Insigne ha segnato per il Napoli in ciascuna delle sue ultime quattro partite casalinghe in Champions League, la striscia più lunga di qualsiasi giocatore del Napoli nella storia della competizione. Otto dei 12 gol dell'attaccante del Paris Saint-Germain Kylian Mbappe in Champions League sono stati segnati fuori casa (66%). L'attaccante del Napoli Dries Mertens ha partecipato direttamente a 13 reti nelle ultime 16 gare in Champions League, segnando otto gol e facendo cinque assist. Dal suo debutto in Champions League del settembre 2013, Neymar ha fornito più assist di qualsiasi altro giocatore (19).